小肥即將推出由陳輝陽監製翻唱靚聲碟《Siufay Modern Classic 2010–2020》，頭炮先推出跟Serrini合唱許廷鏗的《青春頌》，他自爆錄音時被唱得的Serrini聲音蓋過，不過他不怕將來同台被比下去，因他錄碟前搵了勁人學唱歌後有脫胎換骨感覺。而碟中亦有唯一新歌《廢柴》紀念他出櫃，他承認出櫃後面對大家感覺更輕鬆，但暫時未有動力投入新戀情。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致形象：Patrick Ho 化妝：Yen Lai 場地：EØN小肥原來當年由陳輝陽一手帶入行，但始終無緣搵對方監製唱片，今次終有機會就決定「搞大佢」，「就咁搵幾隻歌做專輯件事唔夠大聲，不如做隻翻唱碟，再加入大家估唔到嘅元素，譬如同Serrini合唱《青春頌》，呢件事先夠『銀牙』！」本來這碟只有10首歌，但最終再加入紀念他出櫃的《廢柴》，以及TVB劇主題曲《年少無知》，「陳輝陽見我咁大件事出櫃，咪寫隻新歌賀一賀佢， 搵埋林夕填詞。《年少無知》上年唔肯放版權，今年人事變動何麗全先生肯放，咁就變咗11+1。」小肥形容跟Serrini合作「感覺很安全」，有唱歌勁的她傍住，但他自爆錄音時趣事，「陳輝陽話『Serrini把聲太勁，推大一格你把聲都冇』，哈哈！」不過小肥不怕將來同台會被比下去，「愈嚟愈唔怕啦！o依家都慢慢增值緊，所以我唔怕！」小肥所謂的增值，原來是錄碟前陳輝陽要求他學唱歌，「先安排個意大利老師透過網上上堂，上一個鐘好似睇醫生咁，我呵咗一輪，佢就睇到我有咩要必須練習同改善，佢將呢啲問題放畀佢喺香港嘅學生叫Guddy，繼續同我上堂，慢慢feel到個進步同改善，我中途都有去唱live做《Chill Club》，覺得好多嘢輕易咗好多，旁人又點睇呢？有集《Chill Club》我係同江若琳（現名江伊晴）陳柏宇，陳柏宇見到我『嘩！小肥勁咗點解嘅！？』」講到出櫃，小肥承認身邊人都感覺他更開心，「盧巧音都覺得，我係feel到自己unlock咗啲嘢，但係估唔到你哋反應係咁大，o依家自在咗，仲冇咩唔講得！？」不過他坦言經歷上次情傷後，未敢再投入新戀情，「我係啲談戀愛十大排行頭五位嘅雙子座，麻煩！怕咗重新開始。」