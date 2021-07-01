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馮盈盈愛上刺繡望平靜思緒

2021-07-01 列印
■馮盈盈近期愛上刺繡，計劃將製造品送給媽媽。
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　　馮盈盈和陳庭欣等人昨日出席TVB特別舉行「睇電視抽WeFun 5000融易變10000」遊戲，對於政府即將向合資格市民發放5000元電子消費券，馮盈盈表示計劃增值自己，例如買書及報讀課程。她透露最近愛上刺繡，坦言可以透過刺繡來平靜思緒，隨後更可能學習畫畫，接觸及學習多點有關藝術的事物。此外，陳庭欣最近開設了網上頻道，介紹不同的養寵物心得。



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