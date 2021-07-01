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「神奇女俠」晒家庭相宣佈誕下三女

2021-07-01 列印
「神奇女俠」晒家庭相宣佈誕下三女
■姬嘉鐸晒一家五口Selfie相宣佈3女出世喇！
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　　「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）與以色列商人老公Yaron Varsano結婚13年，育有9歲大女Alma及4歲二女Maya，姬嘉鐸昨日在社交網表示第三名女兒Daniella已平安出世，又上載一家五口Selfie。姬嘉鐸留言表示很累，但也很開心，並表示歡迎Daniella加入這個家，希望大家都幸福又健康。素顏的她笑得十分開懷，Alma則負責抱住妹妹。



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