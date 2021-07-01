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後悔不懂珍惜Cookies共處時光 　Stephy難忘肥仔「抄牌」

2021-07-01 列印
■鄧麗欣突襲《調教你MIRROR》勾起不少回憶。
■鄧麗欣懷念當年Cookies共處的時光。
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　　鄧麗欣（Stephy）前晚在公司網上頻道上載以「突襲調教你MIRROR營地」為題的短片，除了播出在梅窩踩三輪車的蝦碌片段外，更自爆原來最掛念的人竟然是曾向她「抄牌」的ERROR成員梁業（肥仔），而不是MIRROR成員，表現相當誠實！

　　Stephy直言與MIRROR的對談恍如幫自己做了一次訪問，勾起Cookies年代的回憶，正如她在節目上所說，她一度討厭唱《心急人上》，現在反而懷念當年9個女仔共處的時光，後悔當時不懂珍惜及享受；言談間提到「單飛比較紅」的尷尬情況，Stephy不諱言姜濤目前的最相似，一方面慶幸多工作，卻不知該如何面對其他成員，加上年僅19歲，不懂得處理人際關係，她亦認為與MIRROR有着非一般緣份，會為他們的經歷感到開心及心痛，感觸良多。



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