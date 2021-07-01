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周杰倫香港巡唱四度延期申健力士紀錄

2021-07-01 列印
■由19年12月改到在今年8月舉行的周杰倫演唱會，又再延期到明年3月。
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　　《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2021香港站》一再延期！因為疫情關係，自2020年開始一改再改，原定延至今年8月在中環海濱舉行；周杰倫及演出團隊亦一同積極籌備，也為做足飛來香港隔離準備，可惜最後也因為疫情嚴重，再三考慮及溝通之後，決定再一次延期到明年3月。大會主辦寶輝娛樂及杰威爾音樂對四度延期，深表無奈及歉意，「萬分感謝香港的歌迷朋友！我們沒有放棄、懇請大家再等等！」主辦單位又表示：「我們相信10萬人一同等待兩年半已經是一個世界紀錄，會嘗試入紙健力士申請，看看杰倫是否可以跟歌迷一起拿到健力士世界紀錄作為一個紀念，以答謝大家長期持有門票不放不讓的決心。」



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