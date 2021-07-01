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米倉涼子獲史嘉莉感謝聲演九年「黑寡婦」

2021-07-01 列印
■聽到史嘉莉（圓圖）拍片感謝，米倉涼子被感動到眼濕濕。
米倉涼子獲史嘉莉感謝聲演九年「黑寡婦」
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　　日本女星米倉涼子昨日與聲優田村睦心一同出席在東京舉行的漫威電影《黑寡婦》（Black Widow）宣傳，其間女主角史嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及科倫絲佩芝（Florence Pugh）突然透過錄影片段現身，史嘉莉向米倉致謝，感謝她在過去的九年為「黑寡婦」配音，米倉聞言一度眼濕濕，十分感動。米倉表示去年春天已為此片完成配音工作，因疫情關係數度延期上映，現時終於可以上映，讓她非常期待。米倉又稱今次的故事與《復仇者》的電影有些不同，因加入了家庭元素。已離婚的米倉被司儀問到家庭生活如何時，她顯得有點愕然，其後轉到工作話題避談私人事。



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