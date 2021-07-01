冇港姐包袱 着熱褲擘髀跳鋼管舞 郭柏妍狂扭蛇腰任睇39吋長腿

為配合市場需求，TVB積極力捧年輕新女上位做「小花」，如去年港姐季軍，23歲郭柏妍（Rosita）唔止學歷高，外表清純，仲自爆係「A0」，深得唔少巴打歡心。所以Rosita仍未卸任，但去年已被調入劇組成為重點新人。日前郭柏妍喺新劇《雙生陌生人》中換上Crop Top加熱褲大跳性感鋼管舞，Rosita一埋位就隨住音樂拍子擘髀、趷籮加扭Pat Pat，意態撩人相當挑逗！採訪：方騫平近年TVB不斷力捧「小花」上位，如24歲劉穎鏇、27歲何依婷及21歲游嘉欣外，被封「甜美女神」的郭柏妍都有好多機會，去年10月首次拍劇就同陳豪拍重頭劇《白色強人II》，剛又拍完《青春不要臉》，再緊接拍林志華監製的《雙生陌生人》。目前Rosita一邊開工，一邊讀緊港大食物安全管理碩士，有姿色，有學識，而且零緋聞，形象夠正面，最重要肯搏肯捱！好似喺TVB《明星運動會》參加游水、射箭比賽，Rosita全情投入亦唔介意淡妝出鏡。跳鋼管舞唔尷尬日前Rosita喺新劇《雙生陌生人》中有場solo，劇情講飾演見習律師的她喜歡跳鋼管舞嚟減壓。所以Rosita戴上白色長假髮，換上Crop Top、熱褲，腳踏5吋斗零踭高跟鞋，每當導演一嗌開機，她就隨住音樂拍子喺咁扭動身體，見她挺腰收腹，自信滿滿咁用39吋長腿夾實鋼管，再做出一系列旋轉動作，其間還要擘髀，性感撩人，最後仲要喺地上做出多款鋼管舞必備動作，如趷籮及扭Pat Pat，估唔到純情小花可以咁hot呀！問Rosita會否尷尬？她說：「雖然件衫得少少布，但都唔尷尬，因為都係想做好件事，想套劇出嚟好睇。第一次跳鋼管舞就臨急學咗3個鐘，每次練習都有受傷，雙腿內側跳到瘀晒，感激化妝師同我搽粉遮瑕。」Rosita亦唔介意太性感，亦好多謝劇組願意提點、教導及相信她。她說：「我同何廣沛、蔣家旻比較多對手戲，佢哋幫咗我好多，教我眼神及演技上點樣可以做得自然啲。我真係好鍾意做戲，希望畢業後專注做演員。」叮囑師妹做自己對於着一件頭泳衣出戰TVB《明星運動會》游泳比賽，她開心說：「感覺好似返番去校運會咁，好熱血，落得去比賽就要比力，有需要嘅話，着泳衣冇問題。多謝網民稱呼我做女神，我覺得要做最真嘅自己，都希望新一屆師妹（港姐佳麗）可以enjoy舞台，展現真正嘅自己。」