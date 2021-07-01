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冇港姐包袱 着熱褲擘髀跳鋼管舞 郭柏妍狂扭蛇腰任睇39吋長腿

2021-07-01 列印
靚靚Body ■跳鋼管舞要着得少布，郭柏妍唔介意仲挺胸收腹，大Show靚Body。
動作完美 ■轉完鋼管落地後仲要擘髀。
難度自轉 ■旋轉其間仲要打開雙腳，對初學者好有難度。
夾實鋼管 ■擁39吋長腿嘅郭柏妍輕易地夾實鋼管轉嚟轉去。
淡妝出鏡 ■郭柏妍着一件頭泳衣，淡妝出戰TVB《明星運動會》游泳比賽。
搶先出閘 ■去年10月，郭柏妍當選港姐無耐已拍攝《白色強人II》。
恨死隔籬 ■今屆港姐謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍及鄺美璇，Rosita最早入劇組，真係恨死隔籬。
力捧小花 ■劉穎鏇備受力捧，早前喺新劇《青春不要臉》中着泳衣演出。
獲益良多 ■喺新劇中，何廣沛、蔣家旻教識郭柏妍唔少演戲技巧。
朱朱跳過 ■當年受捧的朱晨麗喺劇集《棟仁的時光》都挑戰過鋼管舞。
阿Sa跳過 ■蔡卓妍喺電影《非分熟女》中跳鋼管舞好搶Fo。
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為配合市場需求，TVB積極力捧年輕新女上位做「小花」，如去年港姐季軍，23歲郭柏妍（Rosita）唔止學歷高，外表清純，仲自爆係「A0」，深得唔少巴打歡心。所以Rosita仍未卸任，但去年已被調入劇組成為重點新人。日前郭柏妍喺新劇《雙生陌生人》中換上Crop Top加熱褲大跳性感鋼管舞，Rosita一埋位就隨住音樂拍子擘髀、趷籮加扭Pat Pat，意態撩人相當挑逗！採訪：方騫平

近年TVB不斷力捧「小花」上位，如24歲劉穎鏇、27歲何依婷及21歲游嘉欣外，被封「甜美女神」的郭柏妍都有好多機會，去年10月首次拍劇就同陳豪拍重頭劇《白色強人II》，剛又拍完《青春不要臉》，再緊接拍林志華監製的《雙生陌生人》。目前Rosita一邊開工，一邊讀緊港大食物安全管理碩士，有姿色，有學識，而且零緋聞，形象夠正面，最重要肯搏肯捱！好似喺TVB《明星運動會》參加游水、射箭比賽，Rosita全情投入亦唔介意淡妝出鏡。



跳鋼管舞唔尷尬

  日前Rosita喺新劇《雙生陌生人》中有場solo，劇情講飾演見習律師的她喜歡跳鋼管舞嚟減壓。所以Rosita戴上白色長假髮，換上Crop Top、熱褲，腳踏5吋斗零踭高跟鞋，每當導演一嗌開機，她就隨住音樂拍子喺咁扭動身體，見她挺腰收腹，自信滿滿咁用39吋長腿夾實鋼管，再做出一系列旋轉動作，其間還要擘髀，性感撩人，最後仲要喺地上做出多款鋼管舞必備動作，如趷籮及扭Pat Pat，估唔到純情小花可以咁hot呀！

  問Rosita會否尷尬？她說：「雖然件衫得少少布，但都唔尷尬，因為都係想做好件事，想套劇出嚟好睇。第一次跳鋼管舞就臨急學咗3個鐘，每次練習都有受傷，雙腿內側跳到瘀晒，感激化妝師同我搽粉遮瑕。」Rosita亦唔介意太性感，亦好多謝劇組願意提點、教導及相信她。她說：「我同何廣沛、蔣家旻比較多對手戲，佢哋幫咗我好多，教我眼神及演技上點樣可以做得自然啲。我真係好鍾意做戲，希望畢業後專注做演員。」

叮囑師妹做自己

  對於着一件頭泳衣出戰TVB《明星運動會》游泳比賽，她開心說：「感覺好似返番去校運會咁，好熱血，落得去比賽就要比力，有需要嘅話，着泳衣冇問題。多謝網民稱呼我做女神，我覺得要做最真嘅自己，都希望新一屆師妹（港姐佳麗）可以enjoy舞台，展現真正嘅自己。」
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