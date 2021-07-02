06年在家鄉馬來西亞出道的「馬拉Karen」龔柯允，來港發展超過10年一直未見成績，去年憑《全民造星III》知名度大增，再有機會簽約公司重新出發。回想隻身來港追夢日子，曾逼住60呎房間捱足兩年，一個飯盒分兩餐食，搞到患上情緒病，但她依然未想過放棄，所以去年35歲仍毅然參加《造星III》，她認定音樂是一世音樂工作，不論到幾多歲都不會放棄。 撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 場地：The AIR (The ONE)出道後曾到台灣發展的Karen，09年來港到《超級巨聲》踢館成功，即簽約公司留港發展，可惜一年後公司結業唯有再返馬拉，之後攞住少量儲蓄隻身來港一博，當時只可寄人籬下，租住朋友家得60呎房間，「因為係寄人籬下，我活動範圍喺間房入面，驚嘈到隔籬夜晚唔敢創作，對住四面牆，情緒係好低落，有啲情緒病出咗嚟，喺啲狹窄空間會突然頭暈想嘔，搭(車立)會突然呼吸唔到。好迷茫唔知點算，整咗首歌《做我自己》，決心同自己講要喺香港發展。」為了慳錢她連食嘢都慳，「一個飯盒分兩餐，下晏食完夜晚再食。」捱足兩年，13年Karen積蓄差不多用光，本來搵趙增熹老師幫手搞工作簽證方便搵工，結果老師簽她做音樂，「真係好感恩，趙增熹老師伸出手扶我一把，嗰時我最黑暗嘅時候。」7年間她有做文職幫補收入，但依然冇想過放棄夢想。之後轉做獨立歌手遇到《造星III》，就算她已婚仍把握機會，「我唔會諗因為結婚，要去放棄理想或者夢想，而我唔會因為年齡局限，而去阻止我去做任何嘅嘢，好似《造星》，我屬於成熟嗰批，哈哈！我唔會因為咁有咩包袱。」《造星III》令Karen認清自己不足，跟彭秀慧上堂學表演令唱歌水準有提升外，更有機會簽約新公司，她坦言感覺前所未有的幸福，「之前太辛苦，一個人做咁多崗位，o依家新公司『天盟娛樂』有專人去負責，又會畀我上堂去增值。最幸福可以專注番喺音樂嘅創作，唔會咁分心，有種受寵嘅感覺。我好感恩，冇諗過呢個年紀可以繼續去做，好不可思議，呢個係我參加《造星》嘅statement，那怕我年紀再大，都唔可以放棄，女人咩年齡都好靚。（唱歌係一世工作？）係！好似減肥一樣，哈哈！我為咗佢犧牲嘅嘢太多。」