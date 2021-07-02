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何超蓮化身KOL素顏示範脫毛

2021-07-02 列印
■何超蓮近日在網上做KOL，被網友大讚。
■超蓮示範脫毛，認真貼地。
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　　賭王何鴻燊三房千金何超蓮近日不時在網上當KOL，日前超蓮在個人短片平台分享護膚及卸妝心得，更以素顏示人，昨日她更教人用脫毛機脫毛，在短片中親自示範脫手毛及唇毛。除了美容外，她更涉足美食推介，早前便介紹澳門的茶餐廳，推介豬扒麵及奶茶。

  處於甜蜜期的她又怎會少了男友竇驍的份兒，男友有新劇《我們的新時代》上映，超蓮便躲在被窩內煲劇，更為男友宣傳，留言：「窩在被窩看了《我們的新時代》劉夕石（竇驍戲中角色名字）好棒！」引來網友指她對着男友，就像化身小粉絲一樣迷戀，更有網民支持她自力更生、「她靠自己努力，不是飯來張口。」「何家小姐教脫毛，太不可置信了！」



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