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受抑鬱及長期失眠困擾 佳仁非法使用藥物被罰

2021-07-02 列印
■佳仁被指非法使用藥物而罰款。
■Lizzy被加控危險駕駛導致他人受傷。
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　　韓國長壽女團Brown Eyed Girls成員佳仁昨日被爆曾涉及非法使用麻醉藥，原來她長期受抑鬱症及失眠困擾，所以要求醫生用藥，當時因證據不足所以並沒有被罰，但其後她被認定在2019年7月到8月間非法服用異丙酚，最終亦被判罰款。佳仁所屬的事務所Mystic娛樂承認事件屬實，並向外界道歉。佳仁曾與人氣男星朱智勛拍拖，其間朱智勛曾涉吸毒被捕，當時佳仁堅稱自己沒有涉及毒品，今次卻因非法使用藥物而罰款。

　　此外，另一女團After School前成員Lizzy，今年5月因為醉駕而撞到一輛的士，當時她體內酒精濃度足以吊銷駕駛執照，昨日她再被首爾中央地方法院加控一項危險駕駛導致他人受傷罪。



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