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打敗綾瀨遙結衣BB　本田翼爆冷封CM女王

2021-07-02 列印
■本田翼雖然演技麻麻，但爆冷成CM女王。
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　　日本有網站每半年發表一次藝人廣告合約調查，昨日公佈上半年度結果，在男女藝人綜合調查中，獲最多廣告合約的是女星本田翼，以多達15個廣告稱冠，本田剛於日前被爆與一名有米實習醫生拍拖，可謂好事成雙。至於排第二位的是童星出身的蘆田愛菜，她亦有12個廣告合約。第三位則有三名，包括人氣女星橋本環奈、今田美櫻及男星大泉洋，他們同擁10個廣告。

　　日劇天后綾瀨遙、新垣結衣同佔第五位，她們都擁有八個廣告合約。雖然綾瀨及結衣BB人氣及知名度都遠勝本田翼等，但因身價高，所以廣告合約不算多。本田翼其實演技方面間中亦受批評，今次封CM女王可算爆冷。



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