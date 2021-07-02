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鄧達智提早為余慕蓮慶生

2021-07-02 列印
■鄧達智提早為魚毛慶祝生日。
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　　余慕蓮（魚毛）去年10月底因肺纖維化被送入院，其間檢出患上血液炎，一度入住深切治療部，幸好經過半年治療，魚毛今年4月底終於出院回家休養身體。本月4日是魚毛的84歲生日，好友鄧達智前日提前為她慶生，並於社交網分享情況，片中見到魚毛精神比出院時還要好，鄧達智留言更正：「魚毛余慕蓮生日應為7月4日，加入Facebook時弄錯，將農曆生日當作新曆，弄得年年5月不少朋友為她慶生。今年7月4日另有安排，只好提前約老友記在6月30日安靜慶祝，吃了一頓精簡粵菜，還讓她愛上了『天使蛋糕』！健健康康，快快樂樂！」



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