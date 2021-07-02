Dear Jane主音黃天翱（Tim）上周三（23日）再度榮升老竇，其妻楊洛婷（Rabeea）為他誕下「小王子」Tristan Hart。屋企再增添一位成員，作為一家之主的Tim亦要更努力搵奶粉錢，前日（30日）他便跟隊友到觀塘拍攝飲品廣告，其間，人逢喜事精神爽的Tim未Roll機已頻頻露出燦爛笑容，仲爆老婆對住「迷你Tim」又墮入愛河喇。採訪：張詠森、黎寶倫當日下午4時許，Dear Jane穿上恤衫西褲現身觀塘海濱公園，並一人揸住一支樽裝茶，寫意地倚靠欄杆拍攝飲茶Shot。細心聽工作人員講解後，他們很快便一Take過完成，見到《頭條日報》記者在場，四子也Nice爆應要求停低影相兼受訪。提到再做老竇， Tim即笑到合不攏嘴，問到咁快開工不用陪老婆？他笑道：「要㗎，但工作一定要做，奶粉錢點都要搵嘅。（多個小朋友吃力啲？）冇所謂，會嘗試再勤力啲。」談到終於湊夠一個「好」字，「造人」方面可收工了吧？Tim說：「暫時先啦，等老婆休養吓。（開心追到仔？）開心，老婆仲開心，有時玩嗰陣個女黐我，咁佢都想有自己嘅『前世情人』。（呷醋？）唔會。」至於如何獎勵老婆？他透露計劃待Rabeea坐完月，便去食飯慶祝。而隊友們也打算送禮給Tristan，結他手Howie表示：「終於見到一家四口，好得意，佢係第一個達標，我哋都衷心祝福佢。」笑問未婚的3人可會追趕Tim的進度？眾人齊聲笑稱「追唔過」，Howie續道：「如果我哋有機會生小朋友就有Tim教。」並謂已看過Tristan萌照，低音結他手Jackal即爆B仔似Tim，Tim得戚笑說：「咁就弊喇，老婆又墮入愛河喇。」