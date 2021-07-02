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陳自瑤不抗拒與王浩信夫妻檔上陣

2021-07-02 列印
■李居明的新片舉行首映禮，獲圈中人出席支持。
■陳自瑤不抗拒與王浩信（小圖）合作拍劇。
陳自瑤不抗拒與王浩信夫妻檔上陣
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　　堪輿學家李居明最新風水學電影《大運同行》昨日在新光戲院舉行首映禮，陳自瑤（YoYo）、張寶兒及傅嘉莉等到場支持。入行20年的YoYo終於捱出頭，指獲副總經理曾志偉的欽點，在新劇《選美的12夜》將首度擔任女一，YoYo坦言未正式收到通知，問到會否介意與王浩信夫妻檔拍劇？她笑說：「冇諗咁多，大家都係猜測，都係聽公司安排，我唔抗拒，我好乖㗎！會珍惜每個機會。」對於汪明荃公開力撐，YoYo表示有傳訊息及親自打電話多謝阿姐，希望有機會請阿姐食飯。



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