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古天樂內地機場過關　安檢人員露心心眼

2021-07-02 列印
■網民對負責安檢的女職員又愛又恨。
■古天樂近日又有短片流出，巨星風範相當矚目。
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　　古天樂目前正與劉青雲及郭富城在雲南拍攝新片《掃毒3》，繼日前被fans捕獲在西雙版納開工後，最近又流出他在內地機場被市民捕獲的片段，原來是舊片翻Hit。片段中古仔現身內地機場，雖然他戴了口罩，但巨星風範仍然矚目，就連安檢人員望住古仔時都不禁露出「心心眼」，負責為古仔安檢的女職員開心到傻笑！古仔入機場時，群眾們都希望可以與他合照，不過他身邊則有不少保安護送，阻止一眾市民埋身，有網民留言很羨慕負責安檢的女職員，「葡萄地」表示：「這些機會不是屬於我的。」



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