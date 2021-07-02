《調教你MIRROR》前晚一集「花姐與鏡仔」，花姐（黃慧君）剖白做MIRROR經理人的感受與犧牲，坦言為12子哭了很多遍，擔任經理人兩年多滿腦是工作，犧牲最大是無時間陪家人，曾令老公不滿，會學習放手、並找專業人士幫手，但又覺得若放手不理而令他們前路不好，她就是影響他們一生的人；花姐又坦承曾與MIRROR關係很差，擔心最終會反面。在看過花姐的剖白片段後，Jeremy坦言不知怎修補與花姐的關係，自覺衰在想法太負面，他曾在花姐背後說她不是，真心向她道歉。Anson Kong指花姐是湊大他們的阿媽，他們應保護這個媽。姜濤覺得MIRROR每個人都有責任，花姐為了他們逼不得已改變，所以大家應要以行動做給她看；而趁花姐不在場就狂食的姜濤最後獲頒「花姐喺唔喺度相差好遠大獎」。