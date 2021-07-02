街頭駁火係咁落雨阻收工 林峯繞晒手生人勿近

自去年太太張馨月誕下女兒「格格寶」，升呢老竇的林峯密密接Job搵奶粉錢，繼早前夫妻檔參與內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》後，近月他又為主演的邵氏網劇《黑金風暴》到深圳及澳門開工，直至上月中才回港拍攝。早前，黃浩然、李璨琛、連詩雅（Shiga）及Aka（趙慧珊）等在佐敦為《黑》劇拍翻車及街頭槍戰戲，本來陽光普照拍得好順利，林峯一到即落大雨，搞到劇組多番停機避雨，企埋一邊Standby的林峯亦皺晒眉勁冇癮，可能收工時間要推遲，跟一班演員同場的林峯都冇心情吹水。採訪：譚壹致當日下午2時許，黃浩然、李璨琛、Aka和久未露面的羅鈞滿於炮台街拍攝街頭駁火戲，由於今次是真槍實彈，眾人專心聽完幕後人員指導後，再進行多次綵排才正式Roll機。飾演廉署高級調查主任的浩然，率領同僚在馬路上追逐兼開槍，其間肉眼都見到不少火光，而穿上3吋粗跟牛津鞋的Aka就尾隨，拎住支槍在車與車之間疾走，仲不顧形象跑到披頭散髮。之後轉拍翻車戲，林峯約3點半抵達「事故」現場，身穿白Tee的他行到反轉的車輛旁等埋位，怎料未開工已「雨神」急Call！他叉住腰於大雨中撐傘聽武指講解一輪後，雨勢依然非常大，一眾台前幕後惟有先企埋路邊避雨。呆等雨停見情況唔多樂觀，林峯都冇晒心機繞晒手、皺晒眉頭，仲鼓起泡腮；後來聽到身旁工作人員圍埋大笑，他才八八卦卦擰轉身搭嗲，不過講咗兩句便被召喚去拍嘢。趁雨勢減弱，林峯把握時間笠上外套開工，更「爆Seed」上身Chok住拍閃避子彈的戲碼，惜Roll機兩分鐘又愈落愈大，他又跟工作人員匿喺簷蓬下等候，並指住個天歎了一口氣說：「唉，仲落緊雨。」工作人員即合十求停雨，終於皇天不負有心人，林峯補拍多一個鏡頭便回座駕休息。然而，浩然、李璨琛和連詩雅等在場準備拍調查戲份，與他們擦身而過的林峯卻直行直過；直到拍畢最後一個追逐鏡頭，他便戴番口罩離開。