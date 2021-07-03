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安柏赫特失驚無神宣佈做媽咪

2021-07-03 列印
■安柏上載抱B相，自爆做了媽咪。
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　　荷里活巨星尊尼特普與前妻安柏赫特於2016年開始鬧離婚，安柏又指尊尼家暴，更鬧上法庭。曾自認是雙性戀者的安柏，與尊尼離婚之後，曾被拍到與女製片人Bianca Butti當街熱吻，昨日她突然公開抱着B女的照片表示做了媽媽，但她並沒有講及B女父親是誰，有外國傳媒估計她是人工受孕，亦有傳她是找代母所生，因為在過去多個月，安柏的社交網都沒見過她大肚的照片。

　　安柏在社交網的文章中表示，B女是4月8日出生，但4月7日她仍上載健身照片。安柏為女兒起名為Oonagh Paige，是要向其母親致敬。



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