Anson Lo抑壓太久 節目上爆喊

朋友在facebook上發了幾個電話號碼，叫大家小心。事緣那天她收到一個電話，對方指名道姓稱呼她，然後說自己姓楊，是國安處的，因為她參加了非法活動，要立即帶證件去尖沙咀海防道十五號接受調查。 朋友說好吧，我上網查一下。對方馬上很嚴肅地說：「你知道這是國安，不是鬧着玩的！」其實這時候朋友正在公司，一邊聽電話一邊同時查地圖，發現海防道根本沒有十五號。朋友說對方語氣煞有介事，只要腦子稍為轉不過來，就會被嚇到。 這種騙案，必是第一步先把你唬住，然後再一步步進逼，引你入巷，最好你辯解，最好你問東問西。若是心裏不踏實的人，以為有甚麼事情給人知道了，便會信以為真，自投羅網。 這跟以往騙徒...

2021-07-03