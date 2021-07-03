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Anson Lo抑壓太久 節目上爆喊

2021-07-03 列印
■節目中姜濤等上前安慰Anson Lo。
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　　Anson Lo（盧瀚霆）在前晚一集《調教你MIRROR》中情緒崩潰爆喊，他透過社交網站感謝大家的關心和支持。他指25年的人生中發生了大大小小的事，包括工作壓力和愛犬Roxy離世等，當時以為自己走過了，但原來沒有好好去處理，承諾往後會好好照顧自己的情緒。





　　導師梁祖堯稱一開始接觸對方，感覺到一種深不見底的悲傷，感恩能認識他真實的一面，說：「呀Lo，以前可能對住好多人都係一副哈客嬉戲恭恭敬敬的面口，有些人可能覺得虛偽，但其實過份保護自己，到頭來抑壓得太多，累積了的傷害。」

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