導師梁祖堯稱一開始接觸對方，感覺到一種深不見底的悲傷，感恩能認識他真實的一面，說：「呀Lo，以前可能對住好多人都係一副哈客嬉戲恭恭敬敬的面口，有些人可能覺得虛偽，但其實過份保護自己，到頭來抑壓得太多，累積了的傷害。」
Anson Lo抑壓太久 節目上爆喊
導師梁祖堯稱一開始接觸對方，感覺到一種深不見底的悲傷，感恩能認識他真實的一面，說：「呀Lo，以前可能對住好多人都係一副哈客嬉戲恭恭敬敬的面口，有些人可能覺得虛偽，但其實過份保護自己，到頭來抑壓得太多，累積了的傷害。」
四支付平台搶客戰 豪派優惠 消費券明起登記 額外折扣萬元
「五千元電子消費券」將於明日起接受登記，市民最早可在八月獲得首期款項。四個指定支付平台在這場爭取客戶的硬仗，陸續推出優惠，其中支付寶AlipayHK表示，登記用戶可在一百間合作商戶中，揀選最多五份獎賞...
2021-07-03
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分析：對中企影響不大 130國挺全球最低企業稅
經濟合作及發展組織（OECD）周四宣佈，全球有一百三十個國家包括中國，同意推行全球性稅務改革，確保跨國企業不管它們在哪些國家和地區運作，都要公平地承擔稅項，支付最低的百分之十五企業稅。不過，歐盟實行低...
2021-07-03
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全美累計數百人熱死 加西熱浪成災山火肆虐千人撤離
美加等地近日受前所未有的熱浪侵襲。加拿大西部引發山火肆虐，令位於溫哥華市東北約二百六十公里的弗雷澤峽谷村莊利頓燒成焦黑一片，一千名居民要撤離；美國已通報數百人因熱猝死。 加拿大卑詩省省長霍根在記者會上...
2021-07-03
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大埔淺月灣悠閒寫意
大埔黃魚灘洋房屋苑淺月灣，環境清幽，享有高私隱度。以下介紹屋苑一座洋房，面積2353方呎，五房三套間隔，一室淺調，樓底特高，屋外連逾1300方呎大花園，戶外空間多多，大屋向西南，外望翠綠林景。 恒地旗...
2021-07-03
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港股下半年開局瀉517點
踏入下半年首個交易日，港股假後復市高開低走，恒指高開31點，報28859點，已是全日最高位，其後顯著向下，曾插576點，低見28231點，為6月17日以來新低，收報28310點，仍跌517點，成交金額...
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「曼城新Band」開騷 正邪合奏
英格蘭的基亞利殊深受球迷愛戴，今屆歐洲國家盃亦送出兩次助攻，惟鮮有正選機會。相反，史達寧場場擔正更獨取三球，卻不受三獅擁躉歡迎。這對來季可能曼城雙翼形象有別，但同樣大有作為，今晚這個潛在「曼城組合」八強有力率三獅於意大利中立場淘汰烏克蘭，客勝去馬。（Now616、618台周日凌晨3:00直播） 廿五歲的基亞利殊至今只為英格蘭上陣十次，而且今屆歐國盃僅正選和後備上陣分別一次和兩次，然而一向甚得球迷歡心。上仗十六強，他後備上陣即獲溫布萊全場球迷熱烈歡呼，最終亦交出其今屆第二次助攻，率英軍贈德國兩蛋，還大賣口乖道：「這是有史以來最好的感覺。」 破烏克蘭昂首四強 據報，這名阿士東維...
2021-07-03
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【混能新星】本田Jazz e:HEV今期搶手，1.5汽油引擎配合雙馬達，油耗量低至35.2km/L！
全新第四代本田Jazz港版一式三款之中，以今次試駕的頂級混能版e:HEV最具話題，雖然車價$229,880起較貴，不過它備有一套新研發Sport Hybrid i-MMD混能系統，包括1.5公升汽油引...
2021-06-30
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好好過日子——「國安處」電話
朋友在facebook上發了幾個電話號碼，叫大家小心。事緣那天她收到一個電話，對方指名道姓稱呼她，然後說自己姓楊，是國安處的，因為她參加了非法活動，要立即帶證件去尖沙咀海防道十五號接受調查。 朋友說好吧，我上網查一下。對方馬上很嚴肅地說：「你知道這是國安，不是鬧着玩的！」其實這時候朋友正在公司，一邊聽電話一邊同時查地圖，發現海防道根本沒有十五號。朋友說對方語氣煞有介事，只要腦子稍為轉不過來，就會被嚇到。 這種騙案，必是第一步先把你唬住，然後再一步步進逼，引你入巷，最好你辯解，最好你問東問西。若是心裏不踏實的人，以為有甚麼事情給人知道了，便會信以為真，自投羅網。 這跟以往騙徒...
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馬場浮世繪——美麗傳承及時時精綵獲頒終身成就獎
冠軍人馬獎評選委員會繼早前公布2020/2021年度香港賽馬會冠軍人馬獎候選馬匹名單後，現決定向「美麗傳承」及「時時精綵」頒發終身成就獎，以表彰這兩匹頂尖佳駟於服役期間的成就及對香港賽馬的重大貢獻。 馬場浮世繪
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