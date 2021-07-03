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朱智賢35歲生日避談上山食蛋糕

2021-07-03 列印
■朱智賢稱知足常樂，沒有要求男友送生日禮物。
■郭柏妍和何泳芍被彈妝前妝後兩個樣。
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　　朱智賢剛度過35歲生日，昨日出席TVB《明星運動會》記者會，口快快表示上山慶祝，巧合地，她去年與人夫黎振燁駕車上山「偷食」蛋糕事件，疑發現講錯話即收口。朱智賢否認有陰影，稱行山是健康活動，事件已過去，要放低面對自己。而生日亦有與男友謝東閔及其他朋友食飯慶祝，但不需要男友送禮物，稱知足常樂。

　　同場的郭柏妍和何泳芍參加游泳項目，比賽當日均素顏上陣，卻被網友批評妝前後兩個樣。何泳芍笑稱化妝要花好多時間，若說她妝前妝後沒分別反而不開心。郭柏妍被指冇身材，她坦言當時也不停望何泳芍，但身材天生不會羨慕。



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