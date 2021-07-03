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姚焯菲父親被起底來頭勁

2021-07-03 列印
姚焯菲父親被起底來頭勁
■Chantel的父親姚輝文（圖）被起底，據知來頭不少。
■炎明熹獲JW教授改善咬字情況。
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　　無線《聲夢傳奇》年僅14歲學員姚焯菲（Chantel）憑甜美樣子及歌唱實力，獲封「國民初戀」。但人紅自然是非多，Chantel的家庭背景開始受關注，觀眾早已透過節目略知其家底不錯，近日其父姚輝文亦被起底，有指現年53歲的他現職某公司首席財務官及常務董事，擁有威爾士大學（卡迪夫商學院）工商管理碩士學位，及紐卡斯爾大學文學士學位，是美國註冊會計師。

　　《聲夢傳奇》今晚播出第12集，七位學員在第七輪比賽爭奪六強席位，被指唱法太似導師JW的Chantel今次由衛蘭幫她特訓。而炎明熹一直被批評咬字，JW教她咬蘋果改善，可惜她今次失準。



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