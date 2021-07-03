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自嘲年紀大難減肥　熊黛林拒為老公追仔

2021-07-03 列印
■熊黛林以性感打扮出席活動。
■熊黛林為工作，近半年都與老公囡囡分隔兩地。
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　　熊黛林（Lynn）以代言人身份到旺角出席美容店開幕活動。Lynn半年前一直在內地工作，曾返港一個月，藉視頻見女兒，女兒問她何時回家，說很掛念，令她眼濕濕。

　　追問到老公可會放人？熊黛林尷尬說：「暫時老公仍未知我要走，他知道後我便大鑊！上次他已說不要去太久，結果我回港一個月不夠又走，他癲了！但幾年沒拍戲我沒有之前的自信，現在尋回事業後，人也靚了。」至於會否再為老公追兒子？她想也不想便說：「不再生啦！（你拒絕了他？）我40歲了，真不想再減肥，很辛苦，上次生完重了50幾磅。」



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