強尼力推 《學神》拋胸飄移彈起 32D李賢出擊 唔露點就得

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場地：場地：The AIR（The ONE）
對於《學神》時頭集便性感出位，Leanne解釋絕非刻意鋪排，「咁啱我之前襯咗呢一套衫，post咗上IG大家都話好睇，PA（助理編導）打嚟話過兩日拍飄移，咁就用呢套啦！拍攝去到中途，自己都覺得有少少唔對路嘅，見到大家唔係着到咁，如果有睇節目嘅朋友，都會見到我有啲寒背，因為突然覺得係咪勁得滯呢！？寒吓背先，等件拉鏈衫可以遮番落嚟，但後尾發覺冇用，唔緊要啦！大家睇得開心就得啦！引下大家入嚟支持個節目。」
搶唔到「嘉倩BB」風頭
對於之後即刻有報道指Leanne搶晒女神「嘉倩BB」風頭，她就笑笑口話：「BB係搶唔到風頭嘅，BB始終都係BB！」不過她承認節目出街後，確實多了很多人留意，亦加強了她入行決心，「之前都會有個疑問，係咪好適合呢行，我又未拍過節目、劇集同戲，得唔得呢！？《學神》出嚟嘅效果，我自己收番嚟都唔錯，導演都好喜歡，即刻有另一個節目搵我拍，係個文化節目嚟，我負責去訪問人。」對於繼續行性感，Leanne絕對冇問題，但要睇場合，「我出街冇乜特別，鍾意低胸咪低胸，但如果去探訪長輩嗰啲就裝重啲，喺呢行發展落去都會睇情況而性感，我唔抗拒性感呢樣嘢，都係好正面氣質嚟，只不過唔好令人覺得你係唔咪都露囉！所以《學神》我係頭幾集叫做性感咗少少，之後我有着樽領。將來如果拍劇、電影角色需要我都會唔會介意性感，但三點不露，我諗我媽咪應該心臟承受唔到。」
講到合作男對手，Leanne首推引薦她拍《學神》強尼，「強尼同家姐（李敏）幾年前拍咗Viu一個節目《對不起標籤你》，《學神》導演同監製、強尼之前都有介紹過，今次拍《學神》佢就同監製講『可以試吓搵Leanne喎』。合作就梗係強尼啦！其實我有好多artist我都好鍾意嘅，但你話近啲都係同強尼大哥合作，無論係拍劇定做節目，我記得有次同佢講我要同你拍劇，佢本身個才華真係好高，同埋佢好肯畀機會同教後輩，同佢做嘢會學到好多囉！（做情侶？）睇劇本，問吓佢O唔OK，驚佢唔想！」對於Leanne恨再合作，強尼回應話：「啱啱新入行做戲，有個熟人有安全感，呢個我可以理解，不過3月之後佢就不停想搵唔同嘅人合作㗎啦！」他又謂Leanne嚴格來講新唔晒，「佢拍網絡嘅嘢都一段時間，幕後都做過，佢家姐又做呢行，都算半隻腳喺呢行入面。」對於Leanne想行性感，強尼笑言：「佢IG都話咗畀大家聽係嘅。」