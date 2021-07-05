緣份嘅嘢真係好奇妙，63歲「TVB綠葉王」魯振順(鹵水旦)Dry咗10多年，失驚冇神同年輕6歲，從事保險業嘅Julie撻着，火速展開一段「黃昏戀」，明年10月將做「老襯」。日前兩人手拖手去揀裙褂，其間阿旦不停搞爛gag，見老婆身形大份着唔落現成貨，就笑住大讚老婆好生養，坐得好穩，搞到未婚妻笑唔停。採訪：方騫平 攝影：張詠森 場地：鳳黃繡莊@金巴利道揀裙褂期間，阿旦預習點樣去做暖男老公，除咗拖出拖入，又跪地協助老婆着繡花鞋，見老婆熱熱哋，就幫老婆撥涼，笑言：「妻涼！」o氹到Julie四萬咁口，情不自禁從後攬實阿旦，sweet到爆！原來呢段黃昏情緣係女追男，早於41年前兩人曾一齊參加歌星選拔賽，當時大家唔熟之後亦冇再聯絡。去年Julie被阿旦嘅演出及多段真誠訪問感動，主動出擊，她強調：「其實我對人要求都好高，真係睇吓值唔值得聯絡先搵佢，我覺得佢個人好好，最欣賞佢好正人君子，初時佢唔信我，坐佢架車要坐車尾，坐咗成個月，直至聖誕前夕先肯拎開放喺司機位隔離嘅背囊畀我坐。」阿旦大笑說：「我當佢係我老細啫！」魯振順曾被誤會性取向，Julie即解密：「我唔覺得佢係，佢只係感情細膩一啲，可能演東方不敗太入型入格，深入民心，我接觸佢好大男人。」語畢即補充：「但我OK，因為我鍾意做小女人，做小女人係幸福嘅。仲有，就算佢10幾年冇緋聞唔代表冇人吼，可能佢要求高，o依家先搵到我。」阿旦乘機發表愛的宣言：「係呀，之前我好可憐！搵個安心老婆好重要係男人心聲。雖然相逢恨晚，但o依家最重要係有健康，步入中老年，大前提係養生，其他冇得強求，有佢要我，我經已執到啦！」