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情迷賤男拒絕劃清界線　今泉佑唯被事務所炒魷魚

2021-07-05 列印
■今泉佑唯疑因戀情問題，被事務所炒魷。
■渡邊摩萌峽被指是賤男。
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　　日本組合欅坂46前人氣成員今泉佑唯，年初公佈奉子成婚，下嫁模特兒兼YouTuber渡邊摩萌峽，但公佈婚訊翌日，渡邊被爆曾恐嚇15歲少女，要少女提供裸照，最終被警方以猥褻罪拘捕，並於4月判略式起訴後釋放。今泉剛於日前才誕下女嬰，但昨日其事務所avex宣佈已與今泉終止了合約。日本傳媒估計，今泉是因被多次勸告離開賤男渡邊，但都不肯，因而被事務所炒魷。

　　據悉今泉到現時仍沒有正式註冊，渡邊在4月被釋放後，因怕狗仔隊追訪，一直沒有回家，身邊友人多次勸告今泉離開渡邊，但今泉表示不想BB一出世就沒有父親，更稱到現時仍很喜歡渡邊。



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