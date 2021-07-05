沈月自言性格內向，但一直喜歡唱歌跳舞，夢想是出道當藝人，繼承媽咪衣缽在娛樂圈發展；另一個興趣則是幫自己設計造型，故對時裝設計工作也有興趣。除了表演及設計外，沈月亦希望當一名志願工作者，幫助孤苦無依的孩童，愛心爆棚！
「最索星二代」風頭勁 沈月自爆在學校被排擠
沈月自言性格內向，但一直喜歡唱歌跳舞，夢想是出道當藝人，繼承媽咪衣缽在娛樂圈發展；另一個興趣則是幫自己設計造型，故對時裝設計工作也有興趣。除了表演及設計外，沈月亦希望當一名志願工作者，幫助孤苦無依的孩童，愛心爆棚！
一度輪候逾句鐘 155萬人登記消費券 塞爆系統
五千元電子消費券昨天開始接受網上登記，政府中央系統早上六時開放，市民蜂擁登記，截至傍晚，有近一百五十五萬人完成登記，佔合資格領取者兩成多。由於公眾反應太踴躍，選用「智方便」應用程式登記的頁面一度大塞車...
2021-07-05
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滴滴出行下架整改 違規收集使用個人信息
周六晚中國國家網信辦官網發佈，有關滴滴出行經核實發現存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題而通知應用商店下架的消息。周日晚滴滴出行在微博回應，將嚴格按照有關部門要求下架整改，但已下載App的用戶可正常使...
2021-07-05
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美IT公司遭網攻逾千公司中招 瑞典超市集團逾半分店須停業
美國IT公司Kaseya遭黑客和勒索軟件襲擊事件愈演愈烈。最新消息指，受連累「中招」的商業公司和機構已大幅增至一千家或以上，更蔓延至其他國家和地區。據報，瑞典大型超市集團Coop也「遭殃」，旗下八百家...
2021-07-05
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頂層連天台戶 滿輝大廈素雅長廳簡潔柔和
東半山司徒拔道的肇輝臺，有不少老牌屋苑，一直以用家為主導，今次帶大家走訪當中滿輝大廈頂層戶放盤，實用面積882方呎，採2房設計，賣點之一是連天台設計，單位裝潢以自然為主，簡潔舒適。 滿輝大廈位...
2021-07-05
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上周插近千點 料二萬八整固 港股短期走勢難言樂觀
港股上周累計急插近千點，失守多條平均線，「七翻身」開局投資氣氛欠佳。內地互聯網平台經濟反壟斷勢頭再起，加上資金流出內地股市而且北水轉弱，市場對港股七月初期走勢不太樂觀，分析預計全周將於28000點上下...
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卡尼：勿忘四強痛
英格蘭周六歐洲國家盃八強中立場大炒烏克蘭四蛋，繼一八世界盃後，再次躋身大賽準決賽。不過自六六世盃奪冠後，三獅從未試過突破大賽四強，故今仗梅開二度的回勇隊長哈利卡尼即以過去的失敗激勵一眾隊友道：「隊中不少人都參與過一八世盃，大家絕不能忘記當時四強出局之痛。」 六月尾踢畢小組賽零入球後，哈利卡尼矢言會於淘汰賽爆發，結果繼十六強對德國開齋後，周六八強開賽僅三分三十二秒便破網，錄得隊史於歐國盃第二快士哥，下半場再頭槌破網，個人兩仗入三球領軍大勝4:0。這位廿七歲前鋒言出必行，烏克蘭教練舒夫真高亦佩服道：「他把握了入球機會，效率很高。」 梅開二度吐「烏」氣 三獅儘管以一場大勝...
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【Leo Sir出動】 消除車廂怪聲
各位駕駛時曾否發現車內久不久會出現一些高尖音頻怪聲？尤其於高速公路行駛，怪聲好像會更加明顯？其實這些所謂「怪聲」據講是因為風切引起。所謂的風切聲，就是在行車時風壓從縫隙走入車內流動的聲響，聲音會因應車...
2021-07-01
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直擊忙爆大律師人妻生活 朱千雪收工趕買壽司 等老公接返歸
上周一（28日）踏入33歲的朱千雪自前年下嫁青梅竹馬的醫生男友吳昆倫（Justin）後，便淡出幕前修讀法律博士課程，去年9月更正式獲聘成為大律師。上月難得現身公開活動的她，透露做人妻後廚藝大躍進，識煲...
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社論——商戶齊加優惠 谷大電子消費
五千元電子消費券計劃，昨早開始接受市民登記，公眾反應熱烈，其中「智方便」應用程式登記頁面一度大堵塞。截至昨天傍晚，共有一百五十多萬人成功登記，佔十八歲以上合資格領取的七百二十萬人的二成，相信短期內仍會有大批市民登記，反映很多人想盡快有錢落袋，也不排除有不少基層市民「等錢使」，希望獲得資助，解決衣食住行所需。 由於網上登記人士，最早可於八月一日收到首期電子消費券，愈多人愈早登記，八月初出現的購買力便會愈龐大。各行各業不能錯過今次本地消費熱潮，除了推出優惠，吸引持消費券者光顧，賺取消費券金額之外，也應設計第二次消費回贈，務求吸引市民回頭幫襯，延長這一次消費的時間，令每名市民手上...
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告東尼容天鵬起孖 周俊樂梅開二度 莫雷拉三W美麗封王
昨日是主席賽馬日，所以十場賽事全部是盃賽，而莫雷拉先後勝出方廄「春風得意」、鄭廄「鋼鐵福陞」和蔡廄「一定美麗」，最終亦成為騎師王。至於告東尼憑「加州星球」和「神期大帝」起孖，容天鵬勝出「勁得手」和「嘉...
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