「最索星二代」風頭勁 沈月自爆在學校被排擠

邱淑貞的19歲大女沈月樣靚身材正，被譽為「最索星二代」，但她早前接受內地傳媒訪問時自爆，從小因為「星二代」身份而吸引傳媒在學校附近追訪，父母為此請保鏢卻適得其反，令其風頭更盛，因而遭同學排擠，最終受不住壓力而轉校，就算到外國讀書仍被認出，難覓知心友，寧願留在家中當宅女。沈月自言性格內向，但一直喜歡唱歌跳舞，夢想是出道當藝人，繼承媽咪衣缽在娛樂圈發展；另一個興趣則是幫自己設計造型，故對時裝設計工作也有興趣。除了表演及設計外，沈月亦希望當一名志願工作者，幫助孤苦無依的孩童，愛心爆棚！