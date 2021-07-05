彭家麗憶述初出道曾被單立文搞喊

彭家麗應粉絲要求舉行網上直播音樂會，選了12首舊歌演出，練歌過程中勾起很多回憶，她說：「當年是參加一個作曲比賽，我演唱單立文的作品《熊牛兩家莊》，及後再到錄音室錄音時，將歌名改為《獨行的白雲》。由於當年我是學生身份剛開始唱歌，根本不懂唱歌，比賽前到錄音堂練歌，單立文一句話，令我首次為事業流淚，他不是罵我，只是說『你究竟識唔識唱歌㗎！』穿着校服的我真的不懂唱歌。（還敢看當年的比賽片段嗎？）一定很恐怖！」不過，再唱這首歌回憶便不斷湧現，彭家麗還記得這首歌於當年亞視拍攝音樂特輯，更飛到鹿兒島拍攝，也回想起做新人時不懂與人相處，所以壓力很大。