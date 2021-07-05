  • 2021年7月5日 星期一
  • 30º
  • 79%
熱門： 一號風球天文台消費券MIRROR打針優惠

日報新聞 > 娛樂

率《聲夢》學員唱好奧運　泳兒唔覺與張學友對撼

2021-07-05 列印
■泳兒、JW與《聲夢傳奇》學員為無線奧運主題曲拍MV。
■左起：姚焯菲、泳兒及炎明熹打扮好有活力。
Previous Next

　　泳兒與JW昨日聯同《聲夢傳奇》學員為無線奧運主題曲拍MV，提到是否與友台主唱奧運主題曲的學友對撼，她表示：「奧運值得大家去支持，可以由不同年代、不同歌手及曲風、做到百花齊放。（擔心被比較嗎？）我自己不會受影響，歌手好被動，兩首歌曲風格不同，我覺得有份參與已好開心。」

　　炎明熹（Gigi）在日前播出那集《聲夢》中，因聲帶受損而影響表現，事後她在網上發文感謝JW指導，獲對方留言打氣。Gigi稱對當晚表現感失望，是不知道如何向指導自己的人交代。提到備戰決賽，她表示會少講話及飲蜂蜜水，亦有睇中醫，只是聲帶勞損。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd