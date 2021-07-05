泳兒與JW昨日聯同《聲夢傳奇》學員為無線奧運主題曲拍MV，提到是否與友台主唱奧運主題曲的學友對撼，她表示：「奧運值得大家去支持，可以由不同年代、不同歌手及曲風、做到百花齊放。（擔心被比較嗎？）我自己不會受影響，歌手好被動，兩首歌曲風格不同，我覺得有份參與已好開心。」炎明熹（Gigi）在日前播出那集《聲夢》中，因聲帶受損而影響表現，事後她在網上發文感謝JW指導，獲對方留言打氣。Gigi稱對當晚表現感失望，是不知道如何向指導自己的人交代。提到備戰決賽，她表示會少講話及飲蜂蜜水，亦有睇中醫，只是聲帶勞損。