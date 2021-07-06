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Stephy撐前度不愛夜生活

2021-07-06 列印
■Stephy讚王子是好男仔。
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　　鄧麗欣與王子（邱勝翊）上月27日宣佈分手，結束三年多的姊弟戀，當時兩人未有透露分手原因；但其後有傳因王子夜夜笙歌，與一位造型師暗地拍拖，令與Stephy戀情告終。

　　王子其後在網上留言表示：「『謠言止於智者』，清者自清，問心無愧，永保善良。」Stephy隨後亦有開腔撐前度：「他是一個非常好非常善良的傳統男生，品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，所以也很愛惜自己身體，不煙不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人。」王子亦有留言感激前度的支持。



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