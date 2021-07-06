珉娥去年自爆被AOA隊長智珉欺凌達10年，又上載血淋淋割脈照片，不過被發現部份自殘照是從網上偷圖，加上今次小三事件，令原本相信她的Fans亦開始起疑。
珉娥辯稱不知情下做第三者
珉娥去年自爆被AOA隊長智珉欺凌達10年，又上載血淋淋割脈照片，不過被發現部份自殘照是從網上偷圖，加上今次小三事件，令原本相信她的Fans亦開始起疑。
「智方便」續塞車 市民不耐煩 登記消費券關卡多 政府允改善
「五千元電子消費券」登記昨天踏入第二日，公眾反應持續熾熱，截至昨晚十一時，近三百一十萬市民完成登記。不過，政府中央系統惹來不少批評，其中「智方便」登記頁面一連兩日要等候逾一小時。有市民反映，圖片驗證太...
2021-07-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中國網安辦審查在美上市三科企 對「滴滴出行」懲罰力度將遠超阿里
中國網絡安全審查辦公室宣佈，對三家已於美國上市的應用程式平台實施網絡安全審查，包括招聘平台「BOSS直騁」、網約物流平台「運滿滿」及「貨車幫」。有中國金融監管層人士消息指，已被下架的「滴滴出行」不顧當...
2021-07-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
網紅社交媒體照片 挪威新法例：P圖須註明
挪威媒體指出，社交媒體的流行衍生出不切實際的審美標準，令部份人過份追求一些無法實現的目標會導致出現「身體焦慮」的心理不適。為遏制此情況，挪威近日推出新法例，網紅在社交媒體上分享修飾過的身體照片而拒不承認照片是編輯過的將會觸犯法例。不過法案意外獲挪威網紅群體的廣泛支持，他們表示，該法案能讓人們意識到，一些身材其實是無法擁有的，同時也避免了濾鏡可能產生的問題。 挪威兒童和家庭事務部起草的這份修正案已經在議會以七十五比十五票通過。修正案明確表示，廣告中使用的照片如果對身材、體形或皮膚進行過編輯，將需要用該部門設計的標準化標籤進行標註。違法將面臨罰款和監禁。然而當局亦承認，法律可能...
2021-07-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
外望開揚市景 擎天半島亮白大廳通透舒適
九龍站豪宅擎天半島，位置優越，基座設有機鐵站及大商場圓方，是次精選當中3房1套放盤，實用面積逾1119方呎，保養簇新，廳房皆為坐向東南，附連賞景露台，外望內園及部份維港美景。 擎天半島由5座組...
2021-07-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
騰訊合併平台傳受阻 內地重錘治網企 滴滴虎牙遭整肅
內地當局對科技企業監管力度升級，滴滴出行(DIDI)在美上市僅3天，網信辦便以違規收集使用個人信息為由勒令下架，昨天其他類似網絡平台如「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」相繼淪陷。據報中國反壟斷當...
2021-07-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
四強風水輪流轉 意雙核屠牛
西班牙曾擁有引以為傲的黃金中場，如今卻褪色不少，反觀意大利手握今屆歐洲國家盃最全面的中場線，當中攻守兼備的組織型雙核馬高華拉堤及佐真奴費路，是國家隊本屆全勝之關鍵，連狂牛名宿沙維都盛讚。雙核今晚準決賽於溫布萊勢以其人之道，還治其人之身交鋒，率領軍殺入決賽，主勝穩開。（Now616、618周三凌晨3:00直播） 意大利今屆包括加時五戰全勝，八強就2:1技術性擊倒比利時。中場線就算不是國內最強人馬，以及五戰中三次大執位，仍能踢出如球會般的默契及合作性。 尤其雙核華拉堤和佐真奴各擅勝場，前者今屆三次上陣收錄兩次助攻，還有場均三點七次攔截及三次過人，串連能力出眾，承諾領軍擊...
2021-07-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【打疫苗抽staycation】Marriott推接種疫苗換住宿、餐飲及休閒體驗計劃！最高可獲50萬旅享家積分
為鼓勵大家積極接種疫苗，本港商界紛紛推出豐富獎賞，當中便包括深受疫情影響的酒店業界。以旗下有三十個酒店品牌的萬豪國際集團為例，便即將透過其忠誠會員計畫Marriott Bonvoy萬豪旅享家推出抽獎活...
2021-07-01
- 【東京奧運】糅合科技與藝術！《Tokyo Sento Festival》最新提案令人期待
- 【東京奧運】東京創意文化活動提案！「Tokyo Tokyo FESTIVAL Special 13」重啟
- 【陀飛輪展覽】Breguet陀飛輪二百二十周年誌 工藝創意盛展
- 【傳統品牌新動力】景福珠寶年輕設計師 引領品牌朝向未來
- 【12星座運程】白羊：另一半沒有辦法明白你，今天又因為小事而大吵起來？
- 【Leo Sir出動】 消除車廂怪聲
- 【法拉利新作】法拉利球發表史上首部V6混能引擎超跑296GTB！性能比同廠更要強勁！
- 【一人pizza】韓國過江龍GOPIZZA HK登陸香港！首推「單人速享薄餅」概念
- 【夏日護膚推介】經常嘆冷氣攪到「膚」乾 《全民造星3》Manson張進翹私心推介護膚孖寶
- 【未來感新車】Mini首度發表Vision Urbanaut概念車！完全突破Mini箇有形象
- 【Tesla成為緊急服務車】響應環保！英國政府引入多輛Tesla Model 3電動車作緊急服務車
- 【致敬經典菲林機】Nikon Z系列APS-C無反相機新作Z fc 重塑經典FM2靈活手動操控 輕便反芒Selfie/Vlog輕鬆拍
- 【尖東happy hour】南美風情酒吧餐廳Boticario 4式阿根廷草本療癒雞美酒 為身心靈加油
- 【#名牌打卡】CHANEL FACTORY 5期間限定香水工廠登陸中環 必買限量新包裝產品兼靚位打卡
- 【12星座運程】白羊：拍拖運好轉，是日有約會？
- 【車男手記】 Tesla再添V3快充站，五分鐘補充120km續航力，二十四小時開放
- 【混能新星】本田Jazz e:HEV今期搶手，1.5汽油引擎配合雙馬達，油耗量低至35.2km/L！
- 【開放式別墅】 峇里新酒店峇里悅榕逸境9月開業，享受無牆空間住宿體驗
- 【摧號碼轉台有著數】CMHK 5G新Plan $248月費包50GB數據 轉台客兼享多重優惠 數據用完仍可限速50Mbps任用上網
- 【本地首試！】 XPeng P7 Performance電動車，配套、物料、裝嵌手工取勝，將對應廣東話語音控制
- 【健康有營】 女性更年期三證型，妳屬哪種？中醫調理緩解症狀
- 【親子界勁Hit】 隨身抗菌裝備！日本釀酒廠研製「食用級」消毒噴劑
- 【「恩」賞音樂】《戀愛預告》原唱者林珊珊初版CD 德國壓碟 音色細緻厚潤
- 【ArtCan】 小說搬上舞台，談本地推理劇場文化
- 【米珠蓮】鐵板燒新店「樂Teppanyaki」海膽鐵板燒 烹調過程加入魔術助興
- 【單車客】上水梧桐河 單車牧羊 騎遊大水管
- 【巨星廣告】英超孫興慜/星級欖球員Maro Itojealph 國際體育巨星齊現身Ralph Lauren新廣告
- 【東京奧運會】Tiffany Blue襯籃球又如何？令你心心眼的Tiffany & Co.東京概念店別注系列新推獨家運動用品
- 【精緻法國餐館】客人可按喜好組合美味的三文治？法國餐館La Rotisserie新推自組三文治櫃！
- 【夏日吸睛素菜】素食者注意！唐宮小聚與Classified分別推出夏日消暑素食餐點，擺盤精緻清新
- 【新冠肺炎重症】 疫情下戒煙人數大減 專家教用新一代戒煙藥物 趕快戒煙防染疫誘致命重症
- 【親子友好去處】夏日必去：多款運動電競遊戲！新港城中心新設大型動感電競挑戰站
- 【日系三防DC】Ricoh WG-7防水達20米 20MP畫質兼拍4K 新增UVC功能駁電腦做Web Cam
- 【打機必備】LG新款電競芒畫面反應比起主流144Hz更快！打機時比對手更快看到畫面變化，戰鬥力從此UP UP UP！
- 【12星座運程】人馬：愛情指數好，戀人忙於找節目？
- 【Lady Fifi】 夏透日心涼！沙冰的誘惑，意式Granita、法式Sorbet、東洋風味Kakigori、南洋Chendol各有特色
- 【寵愛有家】 邊境牧羊犬Bosco，毛髮蓬鬆圓碌碌，溫馴乖巧求領養
- 【守護毛孩】 貓狗罐頭工房愛心代理人，捐贈兼營銷健康罐罐，採天然食療法及特別營養配方
- 【新水墨運動群象】 都爹利會館《香江墨意》，呂壽琨/王無邪/劉國松等新水墨大師群展
- 【今期流行】屯馬開通真的很興奮！洗腦鐵路金曲原版為經典聖誕歌《Greensleeves》，許冠傑曾改編成《寂寞聖誕》
- 【先預約吧！】2021「浪漫童話婚禮」3大提案！日本迪士尼新推《美女與野獸》完美夢幻婚攝
- 【車男手記】 法拉利296GTB全球同步發表，配用全新研發Plug-in Hybrid混能系統
- 【本地首試】 Maxus eDeliver 3 電動客貨新星，起動直接好力，兼具房車般寧靜度
- 【izzueＸJoel Mesler】 藝術畫作T恤、Tote Bag、漁夫帽，大膽色彩繪畫出動植物元素
- 【夏日泳裝Mix & Match】流行環保再造物料、搶眼特色圖案，為自己悉心打造Beachwear Style
- 【女士更年期調理】 中醫藥按證診治，保健湯療及日常護理7大要點
- 【12星座運程】人馬：金錢運勢不穩定，要做好心理準備？
- 【打卡熱點+Staycation推介】 紅石門丹霞地貌、元朗向日葵花海、石澳繽紛小屋，感受異國情懷
- 【李居明大師會客室】哪些人信不過有樣睇
- 【食玩王｜炸雞兩味】 港台炸雞各有特色！港式炸髀香脆少油，台式雞排香料味濃
- 【米珠蓮】新美式餐廳b.o.t.h. by Texas Burger 推介班尼迪蛋配酥炸廣島蠔 鮮美香脆
- 【日本今周熱話】Marvel漫威英雄展 登陸福岡JR博多City 鐵甲奇俠變形俠醫為《黑寡婦》造勢
- 【五款抵玩新入門】5G手機愈賣愈平 Redmi、Samsung、Nokia、vivo、OPPO齊出平價機搶客 最平千六元有交易 第一期電子消費券夠找數
- 【日本今周熱話】溫泉客噩耗 東京人氣遊點台場大江戶溫泉物語 租約期滿9月5日光榮結業
- 【李居明大師會客室】辦公室篤背脊害你之人點樣睇
- 【一刀不剪！】深作欣二《大逃殺》4K修復回歸大銀幕 北野武演主導殺戮遊戲老師 藤原龍也電影處子作一舉成名
- 【喜歡動物人士必着T恤】人見人愛動物圖案T恤 《聲夢傳奇》 導師Gin Lee親身示範女性化穿搭造型
- 【同梳乎蛋放暑假】全港最大15呎高GUDETAMA梳乎蛋郵局空降葵涌新都會 「郵」閒打卡偽遊東瀛
- 【新水墨運動群象】都爹利會館《香江墨意》 呂壽琨/王無邪/劉國松等新水墨大師群展
- 【寵物友善】落雨又有咩好怕？３個香港寵物友善商場，落雨都可以帶愛寵出街！
- 【後疫情時代外遊】保險公司為打疫苗後外遊人士，免費提供COVID-19醫療現金津貼
- 【12星座運程】金牛：朋友與你愈行愈遠，辦公桌宜放花草？
- 【優惠價預售】 Mazda CX-8 Core新版七座精緻入門
- 【本地遊】跟前香港代表隊成員何賢藝學划獨木舟 遊西貢鹽田梓賞藝術節作品
- 【姜糖必買】姜濤又有新代言!!!神秘場景百變造型演繹Gentle Monster年度潮鏡
- 【懷舊風MMORPG】 經典《古惑仔》手遊版回歸，真實還原港、澳、台街道風貌
- 【送迪士尼樂園門票】 迪士尼樂園全新舞台匯演《迪士尼尋夢奇緣》！奇妙夢想城堡上演戶外音樂派對
- 【米珠蓮】蘭王蛋╳牛魔 聯乘蛋料理
- 【戶外運動管家】Suunto 9 Peak運動智能手錶 簡約時尚輕量化 運動模式逾80種 長氣續航1小時充滿電
- 【食玩王｜新蒲崗揾食】新蒲崗真材實料隠世高質燒味店，叉燒齊集燒烤香、蜜汁甜和肉嫩！
- 【12星座運程】處女：遇不順之事情，先從細節做起，不怕麻煩？
- 【素食者們有福了】素食者也能享受脆炸豬肉？米芝蓮頂級食府明閣推出星級米芝蓮素菜宴！
- 【自家原創】未吃先傳來陣陣清新香氣 新式墨西哥豬肉引起食肉獸們的尖叫！
- 【愜意海景餐廳】打卡一流！PABLO Modern Mexican Cocina用餐區充滿藝術氛圍 文青們絕不能錯過！
- 【新上架即售罄】LV毛衣新設計竟加入這個元素！？網民們驚訝: 這未免太吸睛了吧！
- 【夢幻級寶石】每位少女也需擁有的大自然寶石！Tiffany & Co.新品面世後即引起風潮
- 【蠔控注意】 銅鑼灣新食店「牡蠣不如帰」 人氣過江龍開分店 足料廣島蠔熬黃金湯 必試牡蠣鹽味拉麵
- 【球場外的靚仔造型】三大名師男服加持 足球場外歐洲勁旅球員發放無法擋男士魅力
- 【Leo Sir出動】夏日天氣又熱又焗 車內溫度飆升怎樣辦？等Leo Sir過你兩招吧！
- 【入門級四驅】Audi新版Q7 55TFSI Technik Edition 價錢更親民外形斯文女生也容易駕馭！
- 【約會必去】寫意浪漫的臨海環境 女生們也抗拒不了的新式fusion餐廳Steak Art！
- 【Tesla有危機】就是因為這點 電動車比汽油車更難撲滅火種？
- 【尖東新食店】新派墨西哥菜餐廳PABLO Modern Mexican Cocina 融入東南亞風味
- 【古人智慧】治療傳染病不只有西醫的方劑，古時人的智慧自今仍是臨床中醫常用的良方 大家不妨參考！
- 【開售即引起話題】Emporio Armani新推Surreal Capsule Collection將日常單品變成時尚必備item！
- 【纖瘦秘密】每天保養加入這些產品 你也能輕鬆擁有明星級緊緻纖瘦身材！
- 【新車到著！】保時捷全新911 Turbo（992型）抵港公開展出，標準車價$3,743,833起
- 【首展直擊】Mercedes-AMG 改良中辣版CLS車系CLS53 4Matic+，搭載跑車內外配件、數碼裝置一應俱全！
- 【奢侈一下】生活太蹦緊想獎勵自己? 淺水灣玫瑰下午茶令你得到身心靈慰藉！
- 【簡易食譜】夏天呆在家中不妨做道簡單小菜！香氣滿溢 佐飯一流！
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
28港姐首晤傳媒 熱門成功入圍 梁凱晴陳聖瑜積極減肥備戰
《2021香港小姐競選》28位入圍佳麗，昨日在尖沙咀某酒店首度公開與傳媒見面，不少初選時的靚女成功入圍，包括陳聖瑜（Yvette）、梁凱晴（Carina）、王嫿嫿（Anna）等，星二代關楓馨亦晉級。其...
2021-07-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——消費券登記不暢順 須盡力改善
《財政預算案》今年二月宣佈，向每名合資格的十八歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額五千元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。當局籌備四個多月，前天起開始接受公眾登記，怎知網上幾個登記方法都不大暢順，不是出現塞車，就是被部份市民嫌麻煩，反映當局執行計劃時，沒有易地而處，從方便市民的角度出發和籌劃。 有錢落袋，任何人都想愈快愈好，故此當登記系統出現阻滯，市民就會有怨言，現在要盡快改善，首先如何疏通「智方便」，不要變成「至不便」，要加快向公眾提供建議。另外，對市民指圖片驗證太多，當局已解釋是防止網絡攻擊所需，雖然有理，但在不影響保安可以減少，就應該減少。 事件亦反映當局...
2021-07-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——告東尼獎或要鬥至煞科谷戰
馬季接近煞科，今屆冠軍騎師和練馬師之爭，前者因潘頓明夜披甲後須停賽，暫領先二十九場頭馬的莫雷拉已提早封王；後者方嘉柏正領先蔡約翰八場頭馬，贏面亦大。反而為贏馬最多華將而設的「告東尼獎」，之前兩屆得主何澤堯卻未必一定可三連霸，因為見習騎師周俊樂由六月至今增添了十一場頭馬之多，暫只以五十三W比五十八W落後於堯仔，不無機會可於最後三次賽事後來居上，所以下周二晚舉行的冠軍人馬獎頒獎禮上，告東尼獎未必已名花有主，或要待下周三晚的谷中煞科戰才知花落誰家。 此外，冠軍人馬獎評選委員會昨天確認，希廄「佳運財」及方廄「大紅蜂」，已獲選為最佳新馬的候選馬匹。 馬場浮世繪
2021-07-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6