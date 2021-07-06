  • 2021年7月6日 星期二
  • 31º
  • 74%
熱門： 一號風球天文台消費券MIRROR打針優惠

日報新聞 > 娛樂

珉娥辯稱不知情下做第三者

2021-07-06 列印
■珉娥在網上直播（小圖），公開與男友分手。
珉娥辯稱不知情下做第三者
Previous Next

　　韓國女團AOA前成員權珉娥日前在社交網公開有新男友，更上載二人親密照。不過其男友的正印女友在網上發文指未分手，直指珉娥搶人男友。珉娥起初堅決否認，但日前她發文稱已向正印道歉，又在網上直播，透露在不知情下做了第三者，珉娥表示：「知道他瞞騙我之後，我們已經分手！」公開戀情約10天就玩完。

　　珉娥去年自爆被AOA隊長智珉欺凌達10年，又上載血淋淋割脈照片，不過被發現部份自殘照是從網上偷圖，加上今次小三事件，令原本相信她的Fans亦開始起疑。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd