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ViuTV推《有團伙》迎東奧 MIRROR孖ERROR濕身玩遊戲

2021-07-06 列印
■MIRROR再次肩負重任，在奧運期間出擊。
■肥仔與保錡又有機會玩遊戲。
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　　ViuTV於7月強勢推出《夏日有團伙》系列，以配合本月23日開幕的東京奧運會。

　　其中由李健宏（KB）、Anson Kong、余思逸（Yoshi）主持的《夏日有團伙 擊戰一場》定於18日播映；《男排女將》的鄧麗欣領軍「力圖隊」迎戰陳宇琛率領「ERROR隊」進行的《夏日有團伙 力圖打排球》將於下月28日播出。



　　此外，9月4日播出的由小儀、Edan及Dixon主持的《夏日有團伙 水着考有Feel》將移師到水上進行比賽，MIRROR及ERROR再次對壘，濕身騷肌肉玩五感遊戲。還有奧運進行期間，有強尼、陳嘉倩、沈殷怡等坐鎮的《奧運有得揀》、以及《精彩一夜》等節目。

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