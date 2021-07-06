28港姐首晤傳媒 熱門成功入圍 梁凱晴陳聖瑜積極減肥備戰

入圍的28位佳麗中，以在面試時已突圍而出的陳聖瑜（Yvette）、梁凱晴（Carina）、王嫿嫿（Anna）、戴佳敏（Fiona）與關禮傑女兒關楓馨（Fabienne）最搶鏡，問到一眾熱門如何備戰比賽？梁凱晴會積極減肥、又指身邊朋友指她手臂粗，但她覺得是肌肉，而她有運動習慣，也擅長跳中國舞。至於陳聖瑜的社交網有不少泳衣照片，她認為在比賽上與平常穿泳衣會有不同，因此會食少一點，減肚仔讓身材更好看。
星二代趕選美尾班車
而王嫿嫿和戴佳敏同樣不懂廣東話自認輸蝕，均表示會請老師補習一下，提到可結識香港男朋友加強溝通？王嫿嫿自爆有兩位追求者，但她現時只想專心比賽。而戴佳敏認為笑容可以更好，因此會在鏡前多作練習。另外，關楓馨為參加選美而辭去英文老師工作，直認是趕上「選美尾班車」，她笑說：「參選想得到更多經驗，覺得自己現在足夠成熟，亦都是最後機會。」因父親關禮傑而被指「星二代」，關楓馨指自己和爸爸都對比賽沒有壓力，會做好自己保持表現。
而梁允瑜（Chloe）與莫韻諰（Vincy）參選後隨即成為話題，梁允瑜的粗口片段流出，而莫韻諰被發現社交網有不少水着照片，未知會否影響選情，梁允瑜提到粗口片段時表示：「過去的事就不會再在意，每個人都有犯錯的時候。（擔心形象受影響？）不同時期有不同事發生、便會有不同的形象，往後在幕前做好自己。」而莫韻諰認為泳裝照不算火辣，她說：「只是水上運動的相片，我會打沙灘排球及滑水，只是和朋友享受運動的相。（會減少泳照？）我並不是賣弄性感，是陽光路線，沒有問題。（對泳衣環節有信心？）會比較有自信。」
港姐決賽計劃移師紅館
港姐統籌經理何小慧與項目統籌顧問鍾子綸談到今年賽制，表示將設準決賽及安排佳麗到酒店入營訓練，在8月22日的準決賽前將有一輪淘汰，但人數未定。而慧妍雅集的曹敏莉、向海嵐、劉倩婷以及張嘉兒會以師姐身份參與，更有港姐藝員隨隊入營做導師，是新舊港姐齊聚。今屆準決賽在電視城舉行，9月初的決賽有意移師紅館，何小慧指正積極提出申請。