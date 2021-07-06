28港姐首晤傳媒 熱門成功入圍 梁凱晴陳聖瑜積極減肥備戰

《2021香港小姐競選》28位入圍佳麗，昨日在尖沙咀某酒店首度公開與傳媒見面，不少初選時的靚女成功入圍，包括陳聖瑜（Yvette）、梁凱晴（Carina）、王嫿嫿（Anna）等，星二代關楓馨亦晉級。其中有部份佳麗身材高挑及有模特兒經驗，但亦有質素普通，似是陪跑份子；當中不乏高學歷的佳麗。入圍的28位佳麗中，以在面試時已突圍而出的陳聖瑜（Yvette）、梁凱晴（Carina）、王嫿嫿（Anna）、戴佳敏（Fiona）與關禮傑女兒關楓馨（Fabienne）最搶鏡，問到一眾熱門如何備戰比賽？梁凱晴會積極減肥、又指身邊朋友指她手臂粗，但她覺得是肌肉，而她有運動習慣，也擅長跳中國舞。至於陳聖瑜的社交網有不少泳衣照片，她認為在比賽上與平常穿泳衣會有不同，因此會食少一點，減肚仔讓身材更好看。星二代趕選美尾班車而王嫿嫿和戴佳敏同樣不懂廣東話自認輸蝕，均表示會請老師補習一下，提到可結識香港男朋友加強溝通？王嫿嫿自爆有兩位追求者，但她現時只想專心比賽。而戴佳敏認為笑容可以更好，因此會在鏡前多作練習。另外，關楓馨為參加選美而辭去英文老師工作，直認是趕上「選美尾班車」，她笑說：「參選想得到更多經驗，覺得自己現在足夠成熟，亦都是最後機會。」因父親關禮傑而被指「星二代」，關楓馨指自己和爸爸都對比賽沒有壓力，會做好自己保持表現。而梁允瑜（Chloe）與莫韻諰（Vincy）參選後隨即成為話題，梁允瑜的粗口片段流出，而莫韻諰被發現社交網有不少水着照片，未知會否影響選情，梁允瑜提到粗口片段時表示：「過去的事就不會再在意，每個人都有犯錯的時候。（擔心形象受影響？）不同時期有不同事發生、便會有不同的形象，往後在幕前做好自己。」而莫韻諰認為泳裝照不算火辣，她說：「只是水上運動的相片，我會打沙灘排球及滑水，只是和朋友享受運動的相。（會減少泳照？）我並不是賣弄性感，是陽光路線，沒有問題。（對泳衣環節有信心？）會比較有自信。」港姐決賽計劃移師紅館港姐統籌經理何小慧與項目統籌顧問鍾子綸談到今年賽制，表示將設準決賽及安排佳麗到酒店入營訓練，在8月22日的準決賽前將有一輪淘汰，但人數未定。而慧妍雅集的曹敏莉、向海嵐、劉倩婷以及張嘉兒會以師姐身份參與，更有港姐藝員隨隊入營做導師，是新舊港姐齊聚。今屆準決賽在電視城舉行，9月初的決賽有意移師紅館，何小慧指正積極提出申請。