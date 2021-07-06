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劉倩婷曹敏莉向佳麗傳授心得

2021-07-06 列印
■劉倩婷與曹敏莉將以師姐身份，入營指導佳麗。
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　　劉倩婷與曹敏莉將以師姐身份入營指導候選佳麗，曹敏莉希望協助帶出佳麗最好一面，她的貼士是永遠保持笑容，即使攰也看不出來；而劉倩婷則建議佳麗多喝水及爭取時間休息，才能好好表現自己。曹敏莉笑指與劉倩婷加起來有五位小朋友要照顧，但都會從中抽時間照料應屆佳麗，又大讚師妹大方淡定，不少更擁有模特兒身材，劉倩婷則指佳麗質素高，學歷又高，是美貌與智慧並重。

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