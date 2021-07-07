  • 2021年7月7日 星期三
  • 30º
  • 78%
熱門： 消費券劏房起底柏熙光城者

日報新聞 > 娛樂

關心妍為古巨基老婆碌爆人情卡

2021-07-07 列印
■關心妍為古巨基太太的網台主持直播節目。
Previous Next

　　關心妍(Jade)和Gin Lee(李幸倪)昨日出席TVB《明愛暖萬心》記者會，Jade將會為古巨基太太的網台主持直播節目，她說是新嘗試，希望幫到新手媽媽，第一集嘉賓是古巨基，稍後還會碌人情卡邀請重量級嘉賓，事前要做好多功課，有機會都想同Gin Lee合作。

  本身是《星夢傳奇》導師的Gin Lee坦言開始不捨得兼替學員緊張，談及大熱炎明熹（Gigi）聲帶不適令表現失準，Gin指對方很可愛，無論襯衫、失眠也會請教她，笑言有如教女。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd