蕭亞軒宣佈與黃皓分手：受夠了

41歲的台灣天后蕭亞軒（Elva）昨日宣佈和小16年的男友黃皓分手，結束接近四年的姊弟戀。Elva在社交網表示：「I am done.（我受夠了）」又留言指：「Done 雙方的想法不太一樣，雙方都有自己的想法，女方還有自己的夢想，男方也有自己的想法。祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，謝謝你的一切，再見！」Elva最近一次晒二人合照，已經是在今年4月的事，當時是男友黃皓被愛犬襲擊受傷後首次露面，黃皓是Elva第17個男朋友，也是她多段姊弟戀中相差年紀最大。