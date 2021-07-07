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AK滑浪英姿引關智斌送心心眼

2021-07-07 列印
■AK的滑浪英姿又確實很吸引！
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　　MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）及王智德（Alton）最近加入Wakesurfing（無繩滑浪）的行列，只要有空檔就迅即舉行「下水禮」與陽光玩遊戲，日前兩人跟KB（李健宏）去滑浪，AK在IG貼了玩Wakesurfing的相片並說：「夏季開鑼，很好玩！」他又感謝KB傳授「玉女劍法」，接着Alton留言笑說：「加油呀黎明！」因為玩滑水而成為好友的關智斌留言送了3個心心眼的emoji讚AK！



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