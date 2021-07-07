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鄧麗欣姜濤拍廣告挑戰高難度

2021-07-07 列印
■姜濤為廣告獻出了第一次！
■Stephy忍痛玩瑜伽展示姿態優美。
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　　人氣男團MIRROR其中成員包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）最近與鄧麗欣（Stephy）合作拍護膚化妝品牌代言廣告片，在片中，Stephy瑜伽姿態優美，大晒努力練習的成果，但原來她之前的腰傷尚未康復，要應付拍攝時高強度動作。姜濤、Anson Lo、Edan及Ian則為廣告首次挑戰吊威吔，做出高難度動作，成功完成半空的拍攝。



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