做咗阿媽胸大咗老公變熱情 熊黛林40歲重出江湖罕談城城

攝影：譚壹致 場地：[email protected]旺角朗豪坊
熊黛林做咗醫學美容代言人10年，她強調唔係從酬金出發，最重要係幫到手扮靚：「我生完孖女後水腫得好緊要，佢哋用咗一個月時間同我執返靚，o依家都有Keep住做Treatment。」Lynn強調只要靚，接受女仔做醫學美容：「靚有乜罪呀？人工咪人工囉！暫時我做機就夠。」至於會否考慮隆胸？她耍手大笑：「我覺得唔使，否則好難搵衫，而且做咗媽咪後，升咗去34C。經理人經已投訴我胸大手腳瘦，身形不成比例好難搞！」問到最有滿足感係咪老公？她偷笑說：「我返去問吓佢！」
做全職媽媽曾經迷失
對於靚嘅定義，熊黛林強調唔係單睇五官有幾精緻，最緊要皮膚好firm，內裏要有信心，她自信說：「老公眼中我係最靚，如果佢覺得有第二個比我靚就大鑊喇！我老公唔會目及女，平時我喺佢隔離應該係最突出一個，因為我夠高！」她又分享經驗之談，話如果一個女仔成日擔心呢樣嗰樣就會好唔快樂，做女仔要增值自己，要對自己有信心：「其實我生完BB，出返嚟做嘢後變得更有信心，可能有咗經歷，能散發魅力，最重要係出嚟見人要打扮，唔可以再咁hea，前兩年囡囡好黐身，我hea到唔化妝，求其着條牛仔褲就出街，呢段時間有啲迷失，直至o依家着返靚衫，成個人真係唔同晒。」變返「索爆人妻」，她開心說：「老公o依家熱情咗好多，我見到佢眼神，感覺都唔同晒，所以女人一定要做嘢。」
拒談苟芸慧婚變傳聞
Lynn同舊愛城城多次前後腳在社交平台放閃成為熱話，Lynn對此開腔解畫：「識我嘅人都知道我好懶，係公司要我出㗎！有時公司見我好耐都冇出過嘢咪叫我出吓，咁有啲固定日子，好似BB生日又要出，真係避無可避。」提到經常同城城前後腳出post，她說不知情：「唔知喎，我出咗post就算，唔會睇返。」另外，當年被指介入做「第三者」嘅苟芸慧傳出婚變，Lynn迴避敏感問題，只說：「唔關我事呀！」