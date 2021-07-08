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防疫情唔畀居民「睇星」 濱邊美波傳聖火被圍封

2021-07-08 列印
■三浦友和與山口百惠被指對東奧持不同意見。
■濱邊美波傳聖火時，沿途有圍板隔開。
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　　日本當紅年輕女星濱邊美波前日擔任東京奧運火炬手，在埼玉縣傳送聖火，由於濱邊人氣高，該區的居民都希望可以近距離觀看，但因疫情關係，東奧傳送聖火不少都是閉門進行，當人氣明星做火炬手時，怕人群聚集更在沿途設置圍板。前日濱邊所走過的地方都以圍板隔着，但仍吸引大批人群在圍板外找罅隙觀看，最終要由50名保安及警方驅散。

　　此外，被選為「最理想夫妻」的三浦友和與山口百惠，近日被爆對東奧持相反意見，三浦曾公開表示反對在疫情下舉行奧運，山口百惠則縫製布藝為水球選手打氣；有指二人結婚40年首次意見不合，但並沒有因此而夫妻不和。



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