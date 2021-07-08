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張達明分享抗癌經歷　 自爆右耳剩六成聽力　

2021-07-08 列印
■張達明目前正努力增磅，就快達標。
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　　張達明昨日以鼻咽癌教育大使身分出席活動，分享抗癌經歷，更以自己康復後憑《麥路人》奪金像獎「最佳男配角」、且擔任監製為例，呼籲病友不要放棄，經過治療後應該繼續前行。

　　達明透露受疾病影響，左耳只有八成聽力，右耳則僅六成，聽不清楚聲音會到醫院抽膿水，他說：「早前睇舞台劇，聽不清楚時感受不到演出，所以特登戴助聽器。」他又指現時體重比之前增加不少，早前為主演電影《七人樂隊》增磅，皆因難得跟徐克導演合作。他說：「當時117磅，現時121磅，爭七磅到目標磅數，所以多吃東西、運動，盡量不夜瞓。」



　　此外，本月2日是達明的57歲生日，他表示最開心見到女兒長大，一起吃飯慶祝。

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