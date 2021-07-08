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鄭欣宜謙稱 未夠道行做《造星Ⅳ》導師

2021-07-08 列印
■鄭欣宜怕批評參賽者而抗拒做導師。
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　　鄭欣宜、菊梓喬及林欣彤昨晚錄影《勁歌金曲》節目，欣宜表示在節目中與林欣彤合唱，兩人認識10多年只合唱過兩次，其中一次更被刪了沒有播出。對於《全民造星Ⅳ》有網民提議搵欣宜做導師，欣宜自問未夠道行，要她批評落力唱歌的小朋友好殘忍，不過歡迎邀請她唱歌及做評判。

　　另外，欣宜與好友許廷鏗齊齊獲邀擔任外賣平台代言人，大會安排二人扮新婚大玩「外賣婚宴」，令二人當場爆笑，欣宜更直言自己會閃婚，自爆好多人追，即場問許廷鏗借手指和腳趾讓她慢慢數。



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