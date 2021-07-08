  • 2021年7月8日 星期四
  • 29º
  • 83%
熱門： 港大中美樓7月7折光城者夏玉麟

日報新聞 > 娛樂

MIRROR吸逾百粉絲撐場　Jer忘形攬實Stanley

2021-07-08 列印
■左起：Lokman、AK、Jer與Stanley出席活動。
■Jer與Stanley老友鬼鬼，成程黐到實。
Previous Next

　　MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）、Jer（柳應廷）、Stanley（邱士縉）及Lokman（楊樂文）昨日現身尖沙咀為化妝品牌宣傳，吸引逾百粉絲到場，當中不乏小朋友和身穿校服的女學生。四子先為品牌拍攝宣傳片，之後拿着粉盒Chok樣擺甫士影相，引來粉絲尖叫，有人大叫：「AK好有型！」接着，四子到化妝枱讓化妝師為他們上妝，粉絲大叫「柳應廷」時，他識做地向粉絲「派心」又舉V字手勢。其間，Jer依偎在Stanley膊頭，Stanley又攬着Jer，非常老友，引來粉絲叫囂！活動尾聲，四子走近粉絲影相，粉絲興奮高舉紙牌不停大叫；四子逗留個多小時後離開會場。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd