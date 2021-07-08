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黃德斌拍跳舞戲呻壓力大　Asha被娟姐慫恿豐胸

2021-07-08 列印
■Asha(左)及娟姐人氣爆升，工作機會大增。
■黃德斌拍片頭舞蹈時，不停歎氣。
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　　黃德斌、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉、簡慕華及練美娟等，早前專程排舞為《大叔的愛》拍攝片頭主題曲片段，德斌不時歎氣並趕已拍完的人離場，笑言：「叫佢哋快啲走，唔好搞我啦，因為好大壓力！」他覺得可以再好些，笑言若多些時間排練可向歌舞戲目標出發。

　　此外，劇中的「鬼妹」徐㴓喬（Asha）及娟姐近期人氣爆升，昨應邀出席米線專門店旗艦店開幕。談到人氣帶動工作機會大增，娟姐笑指Asha可接豐胸廣告。Asha自爆：「我鍾意平胸！模特兒平胸着衫好睇啲。」談到跟Edan及Anson Lo合作惹來妒忌，娟姐笑說突然多好多朋友，要求她找Anson Lo錄音祝壽。



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