陳展鵬和單文柔昨日夫妻檔出席活動，談到兩歲囡囡「小豬比」正值活躍期，每天捉他玩卡通人物遊戲，特別喜歡他扮超人，被他抱着飛。展鵬稱現階段沒打算一家三口出席活動，因太多人；待疫情過後，他不抗拒囡囡出鏡，因囡囡不怕陌生還很熱情，每次帶她出街都驚驚地，因她很喜歡跟人抱抱，又喜歡照顧同年紀小孩。同場的毛舜筠公佈由8月起的半年內，在香港連拍三部不同題材新片，其中一部黑色喜劇，她表示期待又開心，已忘記上次拍戲是何時，她笑指這個年紀都是演阿媽，她笑謂：「我都幾十歲，演員很被動，這段時間看到好劇本真難得，且有三部，好像發夢！」