兩年拍四部TVB劇集 王敏奕對得住自己預有是非

娛樂圈出名是非多，靠人事關係上位，絕對是最佳材料俾人大講特講。早前曾志偉重返TVB擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，手執大權，最近在新劇《刑偵日記》擔正的新抱仔王敏奕，近期又劇接劇，難免成為人話柄，敏奕亦有晒心理準備，但認為對得住自己就夠，「人哋講好難去避免，始終我哋有一個關係喺度。」不過她早前被何哲圖睇中簽約「星夢娛樂」做埋歌手，而有傳何哲圖跟曾志偉不和，她即搞笑趁機澄清工作方面好獨立。29歲仲未想生B的敏奕，又指就算老公曾國祥也少有畀工作意見。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致髮型：Ken Hui @ii Alchemy化妝：King Yip @KingsMakeUp服裝：Jonathan Liang @Lane Crawford 場地：Stain+敏奕繼《香港愛情故事》演大膽的「Shay」獲好評後，最近在《刑偵日記》演職業冷門的法醫人類學家「方菀芊」（Dr. Fong），跟黃智雯各自愛上多重人格的王浩信其中一個人格，最有趣兩女不但冇競爭仲和平共處，挑戰觀眾底線。她形容角色是個很簡單女仔，「當佢了解個男仔有咁嘅狀況，亦都冇問太多，冇話要爭，反而同另一個女仔講，不如一三五我叫佢出嚟，二四六你去同佢一齊。」曾國祥所受壓力更大近期敏奕可謂劇接劇，繼先後播出的《香港愛情故事》及《刑偵日記》，仲剛拍完的《把關者們》，以及剛開拍《旁觀者》，而恰巧老爺曾志偉今年1月重返TVB做高層，難免令人聯想到靠人事上位，她坦言有晒心理準備引發是非，「佢喺呢行咁犀利，好多嘢好難冇佢份，甚至乎我16歲人生第一套拍嘅電影《烈日當空》，佢都係監製，啲人都講番轉頭，由嗰刻開始好難撇除一個關係，尤其是大家係屋企人，冇得唔關我事，變咗自己努力做好自己嘅嘢，亦都好彩就係《香港愛情故事》係播咗有一個認受性嘅，之後《刑偵日記》喺《香港愛情故事》拍之前已經同我傾咗，同一個監製搵我再拍《把關者們》，所有嘢起碼我對得住自己，知道呢啲嘢係我努力成果，自己爭取返嚟，自己做自己嘢就好足夠，人哋要講好難去避免，始終我哋有一個關係喺度，如果要咁講點都講到。」她坦承老公曾國祥所受壓力更大，「佢更加係一個好好嘅例子，佢由細俾人講到大，到o依家仲係有人講㗎！」她笑言老公一句：「我都係咁啦！好少事！」已令她減壓不少，「互相明白個壓力，始終呢行有唔同角度俾人講都好難避免，唔講你呢樣就講你嗰樣㗎啦！希望好嘅嘢俾人講得多啲，蓋過畀啲人抹殺你嘅嘢。」何哲圖睇中簽「星夢」提到早前簽約「星夢娛樂」做歌手，敏奕坦言俾何哲圖睇中都感受寵若驚，「咁啱佢同我老闆好多年前係識嘅，佢就問起我音樂呢方面會唔會有興趣？佢就提議做呢件事，過程入面我都好受寵若驚。」不過之前卻有傳何哲圖跟老爺不和，而何哲圖卻跟她合作，敏奕即趁機笑着平反，「所以好明顯，我嘅工作係好獨立㗎啦！哈哈！尤其是我哋做呢行，預到一啲機會，衡量過程會同自己團隊，未必考慮太多嘢，諗自己個人發展方面多啲，因為你自己幾畀心機，幾努力係得你自己知，所以好多嘢都係自己負責番自己嘅嘢。」她解釋連老公曾國祥也少有問意見，「我覺得私人同工作分開番好啲，私底下大家希望有個舒服嘅相處同溝通，唔使有咁多嘢煩，同埋佢又係一個導演唔係management，佢冇辦法用一個management嘅心態同角度，所以我好多時都係同公司傾多過同佢傾工作上嘅嘢。」29歲仍想在事業再搏殺多一段時間的敏奕，跟講求自由的曾國祥亦有共識未打算生B，「我哋呢行時間唔到自己話事，當你想控制時間畀番小朋友同家庭時，你就要放棄工作，同時間未必做到兩樣嘢，所以我都好佩服嗰啲又可以兼顧工作，又兼顧屋企嘅Working Mom，真係好犀利，我見到我啲朋友真係好佩服佢哋，我唔知自己可唔可以咁樣，我會畀好多壓力自己，我係工作同家庭分得好開，所以照顧小朋友我未必想工作。（仲有自己想拍嘅嘢？）起碼自己唔會後悔未盡晒力拍自己想拍嘅嘢。」