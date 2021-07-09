撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：Zap [email protected]
場地：Da Filippo [email protected] City
谷婭溦解釋因碟中歌曲《哭牆》是近期受歡迎作品，所以舊老闆以此命名新碟，這碟亦是她跟前老闆最後合作，「前老闆整好晒，新老闆幫我推出。（證明涵接好順利？）完全冇問題，外界傳啲咩腰斬呀！對於我哋嚟講係完全冇嘅，好順利。」
送被渣男傷盡閨密
碟中唯一新歌是谷婭溦一手包辦曲詞作品，「其實4年前寫，寫畀我個閨密，佢遇着一個好渣嘅『渣男』，係咁『PUA』（全名：pickup artist）佢，不停洗佢腦，佢畀個男仔控制到完全冇咗思想冇咗自我，淨係為咗佢做一切，然後最尾傷得好深，我就睇唔過眼，嗰次佢好受傷，話唔會翻轉頭，睇到好多嘢，佢本嚟靚靚女女，嗰段時間個樣殘晒，呢次佢終於肯放手，就係因為佢話我唔會翻轉頭㗎啦！所以我就寫咗首歌《別再回頭》送畀佢。佢都好希望我發表，『希望呢首歌可以幫到同我一樣經歷過嘅女仔』。」
《別再回頭》創作了4年終面世，谷婭溦感激新老闆何麗全畀機會，「啱啱寫完就想出，但一直苦冇機會。（怪舊老闆？）又唔會怪佢，佢有佢考量同做嘢方式，可能佢覺得呢首歌要等一個時間或者機會，o依家終於等到啦！新老闆嚟咗，我先可以出，佢都想我哋有更加多才能展示出嚟，其實我呢10幾年有keep住寫歌，只係冇乜機會發表，所以嚟緊會一首首發表我自己創作嘅嘢，乜嘢風格都有。」她更視新歌為親生BB，「真係我會擔心啲，出咗世之後佢湊唔湊得大，大家會唔會鍾意佢，好多呢方面諗法，畢竟係自己第一首作曲作詞面世嘅一首歌，我都會好希望大家會鍾意。」