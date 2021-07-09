Ben介紹神秘人參加《造星IV》 梁諾妍爆洪永城婚前好貪靚

梁諾妍（Inez）、陳柏宇及Ben（趙祥誠）昨日出席商場活動，周日下嫁洪永城的Inez自言不緊張，皆因每日忙於工作及籌備婚禮，忙到周六才有時間放假整頭髮，她說：「洪永城最貪靚，除了日日敷面膜，又戒澱粉，昨日更說要買生髮洗頭水，希望周日可以擸頭，我心諗不如買頂假髮給他戴算啦！之前影結婚相，他總是覺得髮型欠佳，惟有讚他其他部位囉！（例如？）讚他的單眼皮都幾單咁囉！」Inez解釋因疫情反覆才快快結婚：「本身在7月揀了數天，一放寬婚禮容許50人就決定日子，驚之後又縮返20人。」陳柏宇本月20日38歲生日，獲大會送上蛋糕。Ben首次在活動上唱歌跳舞，自認緊張到不夠氣，笑言要跑樓梯練氣。談到《全民造星IV》正進行招募，Ben自爆介紹了「神秘人」參加，對方唱歌一定比他夠氣，也懂跳舞，但不能透露太多。