公開認愛僅一年半 希澈MOMO各有各忙終分手

37歲Super Junior（SJ）成員金希澈和女團TWICE的24歲日籍成員MOMO，去年初承認拍拖，昨日卻傳出已經分手的消息，據知情變主因是二人的工作排得密麻麻，十分忙碌，沒有時間見面，因而在逐漸疏遠的情況下決定分手，回復前後輩的關係。韓傳媒向雙方事務所查詢，二人事務所稱向當事人確認過，希澈與MOMO的確已經分手，但由於是藝人的私生活，不會再詳細回應。希澈與MOMO早於2017年合作節目時已傳緋聞，希澈過去在節目中透露理想對象就是MOMO，最終將心目中的女神追到手。而希澈今年2月在節目《我家的熊孩子》中透露，由於二人相差13歲，他的媽媽一直很希望他能早點結婚，可惜二人最終分手收場。