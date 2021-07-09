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羅拔唐尼父親睡夢中離世 終年85歲

2021-07-09 列印
■羅拔讚揚父親是真正的電影人。
■羅拔唐尼Po父親年輕時的照片悼念。
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　　「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的導演父親Robert Downey Sr.昨日在紐約病逝，享年85歲。羅拔在社交網公佈父親的死訊，「我父親昨晚在睡夢中安詳離世，他被柏金遜症折磨了幾年。他是真正的獨行電影人，並一直保持樂觀。」他又大讚繼母Rosemary Rogers-Downey是聖人，多年來悉心照顧父親。

　　Robert Sr.曾執導多部cult片，直至1969年憑《Putney Swope》而打響名堂，電影更被《New York Magazine》選為當年十大電影之一。他亦有作幕前演出，曾客串《一舉成名》、《人生交叉剔》等電影。



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