  • 2021年7月9日 星期五
  • 34º
  • 61%
熱門： 柏傲莊III區議員港大消費券銀河修理員

日報新聞 > 娛樂

Ian留言為患癌女粉絲打氣

2021-07-09 列印
■Ian在網上為患癌女粉絲送鼓勵。
Previous Next

　　MIRROR人氣超勁，有陳卓賢（Ian）粉絲的男友在網上群組貼文，透露女友患癌症，正在醫院接受化療，由於她是Ian的粉絲，所以希望借群組幫手推post，讓Ian留言為女友打氣。

　　而Ian收到消息後即在社交網限動態向該名患癌女粉絲送上鼓勵，寫道：「希望你早日康復，知道過程一定好艱辛，只好幫你加油。」令該女粉絲大為感動，留言感謝：「應該是人生最高調一次，好surprise……知道呢度圍爐group，如有冒犯，我代講聲唔好意思。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd